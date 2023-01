Kansas City jõudis viimase nelja aasta jooksul kolmandat korda Super Bowlile

Kansas City Chiefs alistas AFC konverentsi tiitlimängus mullu Super Bowlil mänginud Cincinnati Bengalsi 23:20. Tasavägine kohtumine näis neljandal veerandajal minevat lisaajale, sest 19 sekundit enne lõpuvilet olid tablool viiginumbrid 20:20, kuid Cincinnati kaitsja Joseph Ossai prohmakas andis Kansas Cityle olulisel hetkel lisajarde.

