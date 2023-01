Suri laskesuusatamise esimene olümpiavõitja

Rootsis Arjeplogis sündinud Lestander alustas oma sportlaskarjääri murdmaasuusatajana, kuid oli ka kogenud jahimees ja hakkas seekaudu tegelema laskesuusatamisega.

Lestanderist sai laskesuusa esimene olümpiavõitja 1960. aastal, kui ta võitis USA-s Squaw Valleys toimunud taliolümpiamängudel meeste 20 kilomeetri tavadistantsi ajaga üks tund, 33 minutit ja 21 sekundit. Ühtlasi oli Lestander ainus võistleja, kes suutis kõik neli lasketiiru eksimusteta läbida. Hõbedale tuli soomlane Antti Tyrväinen ja pronksile Nõukogude Liidu esindaja Aleksandr Privalov.

1961. aastal teenis Lestander Rootsi teatemeeskonna koosseisus MM-pronksi. Samal aastal otsustas ta tippspordiga lõpparve teha.

Klas Lestander, first-ever biathlon gold medalist at the Olympics, passed at the age of 91 years yesterday.



