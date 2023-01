Eestlased Ruhpoldingis: atmosfäär on väga-väga vinge

"Tulin vaatama just seda kohta, mida kõige rohkem kiidetakse. Ja ei ole pidanud pettuma," sõnas Kirsberg ERR-ile. "Kuigi päikest, mida lubati, ei ole väga olnud, siis atmosfäär on väga-väga vinge."

"Et kaks tundi enne starti on ka pealtvaatajad stardikohal, laulavad kaasa ja teevad end soojaks - see on küll see, mida meie spordivõistlustel kodus on palju õppida."

Erinevalt kolleegist ei olnud Laats Ruhpoldingis esmakordselt. "Ruhpoldingis olen teist korda, aga olen käinud ka Antholzis, mis on krõps kõvem. Ma ei ütleks, et Otepää kuidagi maha jääb - me tegime esimest korda ja hästi, aga meil on siit palju kaasa võtta," sõnas ta.

"Et 2026 [MK-etapp] ja 2027 [MM] näidata, et kõik, kes siit tulevad - et meie oskame ka laulda, mitte ainult rahvatantsu tantsida, vaid võib-olla ka lainet teha. Üldse kaasa elada nagu eelmine aasta väga hästi oskasime."

Asjaosaliste sõnul elab publik Ruhpoldingis kaasa kõigile võistlejatele, mitte vaid omadele. "Oli juhtum, kui kasahhid võeti maha meeste teates. Siis publik ikkagi tundis kaasa. Vahet pole, et oled viimaste seas või õigemini - elatakse kaasa," lausus Laats.

"Jaa, kindlasti ja kõigile elatakse kaasa. Need, kellele ei elata - need jäävad kahe silma vahele, mitte et ei taheta," täiendas Kirsberg.

Kas raamatule on oodata ka järge? "See on nagu ülikooli lõputöö - peas on olemas, aga vajab veidi tegemist," ütles Laats. "Meil paar aastat on aega, tahaks sättida, et teeks uuendatud trüki ja miks mitte ka mitmes keeles, kui on põhjust seda maailmale jagada."