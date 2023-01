Tippude sekka murdnud Gröönimaa laskesuusataja: meil ei ole saarel tiirugi

Ma elan Norras ja treenin seal. Gröönimaal ei ole tiiru ja seetõttu ei saa seal lasta. Aga ma olen sündinud Gröönimaal, esindan seda, seal tegelesin ka murdmaasuusatamisega.

Su vanemad tegelsid samuti laskesuusatamisega. Meie kommentaatorid arutlesid, et Sa võisid olla Ruhpoldingis juba üheaastasena. On see nii?

Jah, esimesed neli aastat oma elust olin ma rohkem Euroopas kui Gröönimaal, sest reisisin koos vanematega maailma karikasarjas kaasas. Olen siin olnud palju kordi.

Kas Gröönimaal on võimalik üldse treenida?

On võimalik suusatada, meil on seal viiekilomeetrine rada, aga meil ei ole tiiru. Saame joosta, käia jõusaalis, aga tervikut on tiiru puudumisel raske teha.

Pühapäeval sõidad Sa ühisstardist sõitu, mida see Sulle tähendab?

See on imeline. Hooaja alguses ei mõelnud ma sellest kordagi. See on päris hullumeelne, inimesed rääkisid mulle küll, et ehk pääsen ühisstarti, aga mina vastasin, et, ei, mitte sel hooajal. Nüüd on see parim tulemus, mida Gröönimaa sportlased eales saanud. Ma olen tõesti õnnelik