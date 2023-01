Zahkna tavadistantsist: see on meil kuninglik ala

Eesti laskesuusataja Rene Zahkna sõnul on tegemist nende alal erilise distsipliiniga. "Sul ei ole kohe järgmine nädal uut võimalust, mis sprintide puhul on. See on füüsiliselt raske ja vaimselt selgelt raskem kui sprint," võrdles ta intervjuus ERR-ile.

"Kaks tiiru võib sul veel keskendumist olla, aga need neli tiiru ühtlase keskendumisega ära olla ja samal ajal korralikku tempot peal hoida - see on juba... ütleme, et kuninglik ala meil!"

Ruhpoldingis tervitab tänavu kunstlumerada, mis annab Zahkna arvates eelise eespool startijatele. "Päris paks kiht. Vajub korralikult läbi. Ma ei tea, kas seda soola siia peale viskavad. Pigem ei usu, et kohe esimene distants viskavad," lausus eestlane.

"Aga tundub selline, et tagant startida peaks olema halvem. Kui eelmisel aastal vahet ei olnud - looduslik lumi, kõik suurepärane -, siis nüüd eest startijatel peaks olema eelis."

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 20 km sõidust algab kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 15.00.