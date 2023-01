Christiansen ja Tandrevold ei jätnud teistele võimalusi, Eesti 18.

Eesti jaoks võttis võistlus nukra pöörde juba avatiirus, kus Rene Zahknal jäi üles kaks märki. Esimese vahetuse järel langes Eesti duo 22. kohale, poolel võistlusmaal jäi meie (+2.15,3) selja taha vaid Horvaatia. Zahkna tõstis viimaseks vahetuseks Eesti taas 21. kohale ja Susan Külm ületas finišijoone 18. kohal, Eesti (4+15) kaotus jäi lõpuks 4.43.

Pokljuka paarissegateatesõidu võitsid norralased Vetle Christiansen ja Ingrid Landmark Tandrevold, kes tegid kahe peale vaid viis möödalasku ning edestasid teiseks tulnud Prantsusmaa (0+6) paari Antonin Guigonnat - Lou Jeanmonnot 41 sekundiga.

Enne võistlust:

Segateatesõidud on sel MK-hooajal esimest korda kavas just Pokljukas, järgmisena sõidetakse need juba kuu aja pärast Oberhofi maailmameistrivõistlustel.

Eesti duo Rene Zahkna - Susan Külm on pühapäeval esmalt kavas olevas paarissegateatesõidus stardis numbriga 21. Rootsit esindavad Sebastian Samuelsson - Linn Persson, Norrat Vetle Christiansen ja Ingrid Landmark Tandrevold ja Austriat Simon Eder - Lisa Theresa Hauser.