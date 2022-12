Tobreluts Prantsusmaa MK-etapi eel: ootan müüdi murdmist

Tobrelutsu sõnul ei teinud Tomingas Soomes toimunud Kontiolahti ja Austrias peetud Hochfilzeni etappide vahel suurt arenguhüpet, vaid eestlanna suutis end Hochfilzenis lihtsalt paremini realiseerida.

"Tegelikult oli seis hooaja eel lubav. Ei olnud meeletu hüpe Kontiolahti ja Hochfilzeni vahel, realiseeris lihtsalt. Laskmine on praegu ebastabiilne. Jälituses mäkerdas natuke ära," ütles Indrek Tobreluts.

Tomingasel on veidi probleeme olnud laskmisega. "Mentaalne treening on ka selline, et see ei juhtu kahe-kolme päevaga. See on pikaajaline töö. Tehnilised oskused Tuulil on väga head. Pigem on kahe kõrva vahel kinni ja kuidas ta ennast suudab koguda ja emotsioone taltsutada," sõnas Tobreluts.

Tobrelutsu teine õpilane Susan Külm on viimastel etappidel regulaarselt punktidel olnud. "Susan suutis väga hästi lasta ja see tagas korralikud tulemused. Lähtepunkt on parem kui eelmisel aastal samal ajal. Natuke on edasi arenenud ja loodetavasti Susan jätkab seda mustrit," kommenteeris Tobreluts.

Tobreluts ootab, et Tomingas teeks Prantsusmaal korraliku tulemuse. Eelnevatel aastatel pole eestlanna seal hästi õnnestunud.

"Ootan müüdi murdmist. Tuuli pole siin kunagi õnnestunud. See tõenäosus, et siin õnnestub, järjest kasvab."