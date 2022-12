Tomingas enne Prantsusmaa MK-etappi: eelnevad aastad olen siin kehv olnud

"Seis on hea. Tunnen sõites ka, et ei ole väga piinarikas võistlemine praegusel momendil, aga eks suusk andis kõvasti kaasa. Hochfilzenis sõiduajad olid ilusad. Laskmine nagu ikka minu puhul on ettearvamatu, eriti püsti. Lamades on tihedusega hetkel probleeme," ütles Tomingas intervjuus ERR-ile.

Tomingase sõnul on suusavorm hea ning kui märgid kukuvad, siis suudab ta maailma tippudega võidu sõita.

"Kui ma tean, et ma sõidan normaalselt ja hästi ja suudan maailmaga võidu panna, siis küll need märgid ka ükspäev kukuvad," lisas Tomingas.

Tomingase sõnul pole tal eelnevatel aastatel Prantsusmaal hästi läinud. Loodetavasti suudab eestlanna selle müüdi murda.

"Eelnevad aastad olen olnud siin väga kehv. Kui siia jõudsin, jalad rasked, õhku peale ei tulnud. Ma ei tea, mis needus selle kohaga mul on, aga siiamaani pole siin õnnestunud," kommenteeris Tomingas.