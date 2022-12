Julia Simon: lamades laskmine on mind sel aastal kõvasti aidanud

"Mitte ainult sellest suvest, vaid me alustamise selle tööga juba kaks aastat tagasi. Ma ei oska seda selgitada, aga ma saan nüüd paremini aru, kuidas lamades lasta. Muidugi on mul palju lihtsam, kui lamades laskmine on korras. Nii saan ma finišijooneni võidelda, muidugi juhul, kui ka püsti laskmisega on kõik hästi," ütles Julia Simon.

Hooaja avaetapil jälitussõidule 16. kohalt startinud ja ka sõidu võitnud Simon ei eksinud nelja tiiru peale mitte kordagi, mis näitab, et tema laskmine on kindlasti paranenud. Simon võidutses jälitussõidus ka hooaja teisel etapil Austrias Hochfilzenis.

"Kindlasti on lamades laskmine aidanud mind sel aastal kõvasti. On tore näha, et kogu see töö on nüüd vilja kandnud. Ma olen väga õnnelik, et saan võistluse lõpetada lamades laskmise nulliga," lisas Simon.