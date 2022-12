Talihärm: tundsin end paremini kui kogu eelmise hooaja vältel

Eelmisel hooajal tervisega kimpus olnud ja tänavuse hooaja esimese MK-etapi eel koroonaviirust põdenud laskesuusataja Johanna Talihärm ütles pärast teatesõitu, et üle pika aja tundis end lõpuks võistlustel hästi.

"Ega ma tänase eel ei teadnud absoluutselt, mis seisus ma olen. Olin siin pikalt haige ja nüüd paar päeva sain jalgu alla ajada. See, et ma eile ei startinud, oli kõige õigem otsus," ütles Talihärm, kes otsustas hooaja avavõistluse ehk Kontiolahti MK-etapi 15 km tavadistantsi vahele jätta. "Täna tundsin end paremini kui ükski võistlus eelmisel aastal. Nii et tegelikult olen rahul."

Eesti naiskond sai Kontiolahti teatesõidus kümnenda koha, Talihärm oli Eesti ankrunaine. "Raske oli, sest ma pole saanud teha praktiliselt ühtegi lahtisõitu, tulin otse haigevoodist. Aga parem ikka kui eelmine aasta," arvas ta, hinnates kümnendat kohta eestlannade normaalseks tasemeks. "Kindlasti see ei olnud kõige ideaalsem võistlus, milleks oleme võimelised, aga kindlasti saab väga palju hullemini ka teha."

Kontiolahti MK-etapp jätkub laupäeval sprintidega.