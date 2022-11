Levada: eestikeelsed mängijad lõid mulle noa selga

Premium liiga hooaega tiitlikaitsjana alustanud Levadia lõpetas koduliigas tänavu teise kohaga, langes Meistrite liigas 1:6 kaotusega Islandi klubile Vikingur konkurentsist esimeses eelringis ning jäi seejärel Konverentsiliiga teises kvalifikatsiooniringis alla Malta klubile Hibernians.

Hooaja jooksul vahetati ka neljal korral peatreenerit, kui juulis lahkusid Marko Savic ja Vladimir Vassiljev, seejärel duubelmeeskonna treener Ivan Stojkovic, ukrainlase Maksõm Kalõnõtšenko leping lõpetati juba kahe nädala järel ning hooaja lõpus juhendas klubi varasem abitreener Nikita Andrejev. Detsembrist asub esindusmeeskonna juhendajana ametisse hispaanlane Curro Torres.

"Tegemist on Levadia ajaloo raskeima hooajaga," rääkis Levada intervjuus Delfile. "Kaotasime kõik, mis võimalik. Uut treenerit [Kalõnõtšenkot] meeskond vastu ei võtnud, minu jaoks oli see täielik šokk. Nagu oleks nuga selga löödud. Kui sellest teada sain, oli mu vererõhk 200. See oli mu elus üks valusamaid hetki. Mind polnud kunagi varem saboteeritud. Ja selline atmosfäär loodi just eestikeelsete mängijate poolt."

Klubi presidendi sõnul oli ilmne, et Levadia juhendajaks tahtis saada toonane spordidirektor Tarmo Kink, kes lahkus klubist oktoobri alguses. "Nii ei tehta. Kui tahad treeneriks saada, siis palun tule minu juurde ja räägime," ütles Levada. "Ta töötas klubis poolteist aastat, aga mida ta pooleteise aastaga tegi? See pole normaalne, et spordidirektor treenib meeskonnaga. Tuleb oma tööd teha, mitte vormi hoidmisega tegeleda," lisas ta.

Loe täispikka intervjuud Delfi Spordist.