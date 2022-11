Liliu lahkub Tallinna FCI Levadiast

Levadia ründaja Liliu liitus klubiga selle hooaja algul ning lõi 23 kohtumisega üheksa väravat. Ta on varasemalt mänginud ka Nõmme Kalju eest ning kokku on tema arvel 91 Premium liiga mängu ja 65 väravat.

"2022. aasta hooaeg on läbi saanud. Arvan, et kõige tähtsam on see, et andsin oma parima ja mu südametunnistus on puhas. Tahaksin tänada Levadiat selle võimaluse eest naasta riiki, kus mulle on alati meeldinud olla. Samuti tänaksin oma meeskonnakaaslasi ja klubi töötajaid sooja vastuvõtu ning lugupidamise näitamise eest aasta algusest kuni viimase päevani klubis. Kõike paremat edaspidiseks. On aeg puhata ja tuleviku üle järele mõelda," ütles Liliu oma Instagrami postituses.