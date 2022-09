Levadia lõpetas kaks nädalat tagasi palgatud peatreeneriga koostöö

Valitsev Eesti meister FCI Levadia andis ühismeedias teada, et klubi lõpetas koostöö septembri keskel peatreeneriks määratud Maksõm Kalõnõtšenkoga.

"Anname teada, et klubi on lõpetanud koostöö esindusmeeskonna peatreeneri Maksõm Kalõnõtšenkoga. Esindusmeeskonna peatreeneri kohusetäitjana jätkab senine abitreener ja U-21 meeskonna juhendaja Nikita Andreev," teatas klubi ühismeedias.

"Oleme viimastel päevadel pidanud arutelusid nii mängijate kui treeneritega. Analüüsi tulemusena jõudsime tõdemuseni, et siinses keskkonnas on raske meil üheskoos seatud eesmärke püüda. Soovin Maksõmile edu edasipidiseks," kommenteeris Levadia president Viktor Levada.

43-aastane Kalõnõtšenko palgati Levadia peatreeneriks septembri keskel, kuid ukrainlane jõudis klubi juhendada vaid ühes mängus, mille Levadia kaotas.

Levadial on käimasoleva hooaja jooksul olnud neli peatreenerit. Hooaega alustati Marko Savici ja Vladimir Vassiljevi juhendamisel, ent duo otsustas suvel pärast ebaõnnestunud euromänge klubist lahkuda. Seejärel määrati peatreeneri kohusetäitjaks duubelmeeskonna juhendaja Ivan Stojkovic. Kalõnõtšenko palkamise järel lahkus Stojkovic Levadiast.

Levadia on Premium liigas 68 punktiga teisel kohal, esikohal olevast Florast jäävad nad 13 punkti kaugusele.