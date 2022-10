FCI Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson lahkub hooaja lõppedes klubist

FCI Levadia andis teada, et klubi tegevjuht ja juhatuse liige Sergei Hohlov-Simson on otsustanud hooaja lõppedes klubist lahkuda.

FC Levadiaga 2002. aastal mängijana ning 2008. aastal tegevjuhina liitunud Hohlov-Simson kommenteeris oma otsust nii: "Neliteist aastat on väga pikk aeg ühe organisatsiooni eesotsas olemiseks ja ausalt öeldes vajan oma elus muudatust. Otsust lahkuda just selle hooaja lõpus aitasid kiirendada teatud sündmused – nimelt kaasati klubi puudutavate oluliste otsuste langetamise juurde inimesi, kellega minu põhimõtted ning vaated ei haaku. Ühtlasi lõpetasin sel sügisel kahe ja poole aasta pikkused õpingud UEFA Akadeemia Executive Master for International Players (MIP) kursusel, mis toimusid koostöös Prantsusmaa Limoges'i Ülikooliga ning olid ellu kutsutud endiste elukutseliste jalgpallurite jaoks. Nüüd on aeg omandatud teadmisi reaalselt rakendada."

"Tahan öelda, et need 14 aastat klubi eesotsas veedetud aastat olid väga huvitavad ja väljakutseid pakkuvad, kuid samas ka määratult rasked. Olen alati leidnud, et lahkuda tuleb enne kui tekkinud erimeelsused süvenevad või kui enda "parim enne" möödub," lisas ta.

"Lõpetuseks soovin tänada kõiki meie meeskonna liikmeid, klubi omanikke, kaastöötajaid, sponsoreid, koostööpartnereid ja kõiki teisi, kellega mul on olnud au ja võimalus nende aastate jooksul koostööd teha. FC Levadia ja jalgpall jäävad alati mu südamesse!" sõnas Hohlov-Simson tänulikult.

Eelmisel nädalal lahkus ametist FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink, lisaks on klubil sel hooajal korduvalt vahetunud peatreener.