Eesti jäähokikoondis kaotas Poolale ning jäi Balti karikaturniiril teiseks

Mänguskoori avas esimese kolmandiku algul Poola. Kristjan Kombe viigistas seisu kõigest 40 sekundit hiljem ning avakolmandik lõppes 1:1 viigiseisul.

Teise kolmandiku algul läks Poola taaskord juhtima. Robert Arraku tabamus viigistas seisu ning Rasmus Kiik viis Eesti 3:2 juhtima. Viimasele kolmandikule läks Eesti vastu 3:2 eduseisul.

Kolmandal kolmandikul pani Poola oma paremuse maksma. Eestile visati lausa kolm väravat ning mäng kaotati 3:5.

Poola on võitnud kõik kolm kohtumist ning võttis sellega ka turniirivõidu. Eesti on viie punktiga teisel kohal. Leedu on ühe punktiga kolmas ning Läti on neljandal kohal ning neil on punktiarve avamata.

Leedu ja Läti kohtuvad laupäeval kell 16.00 algavas viimases Balti karikaturniiri mängus, mis otsustab selle, kes saab kolmanda koha.