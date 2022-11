Tuuli Tomingas: loodetavasti pean talve lõpuni vastu

Kaks naiste koondise liiget Tuuli Tomingas ja Susan Külm annavad hooajale viimast lihvi lumelaagris Rootsis, Idres. Nädalavahetusel toimub samas paigas ka hooaja esimene rahvusvaheline kontrollvõistlus. Erinevalt eelmistest aastatest üritab Tuuli Tomingas heas hoos püsida kogu hooaja vältel, mitte vaid talve esimeses pooles.

"Mulle kippus siin (Rootsis - toim) väike külmetus ligi, aga suvel pääsesin igasugustest probleemidest. Isegi koroona on minust kaarega mööda kõndinud. Külmetus oli väike tagasilöök, aga üldjoontes on kõik väga ilusti sujunud.

Kuna nüüd on laias laastus läinud kõik hästi ehk tervisega on kõik korras, siis ei tahaks ma väita, et olen võrreldes eelmise aasta novembriga kehvem. Arvan, et olen tänavu kõvasti targemini valmistunud ja loodetavasti pean talve lõpuni vastu," rääkis Tomingas.

Maailma karikasarja hooaeg algab 29. novembril Soomes, Kontiolahtis. Eesti Rahvusringhääling toob ka sel aastal vaatajateni kõigi sõitude otseülekanded.