Franck Ribery riputab 39-aastasena putsad varna

Ribery lõpetas lepingu Serie A meeskonna Salernitanaga. Prantslane on pikalt võidelnud põlvevigastusega. Tema pensionile jäämisest räägiti juba mitu nädalat.

"Pall peatub, tunded mitte. Aitäh kõigile selle suurepärase seikluse eest," ütles Ribery Twitteris.

Enne Salernitanasse siirdumist mängis ta ka teise Serie A klubi Fiorentina eest. Prantslane liitus Bayerniga 19 miljoni euro eest Marseille'st 2007. aasta juunis. Pärast 12 edukat aastat Bayernis, lahkus ta koos hollandlasest ääremängija Arjen Robbeniga, kui Bayern krooniti seitsmendat hooaega järjest Saksamaa meistriks.

Ta lõi aastatel 2007–2019 Bayerni eest 425 mängus 124 väravat ja andis 182 resultatiivset söötu, võites 2013. aastal Meistrite liiga ja üheksa Bundesliga tiitlit.

2006. aastal saavutas ta Prantsusmaa koondisega jalgpalli MM-il teise koha. Kolmel korral Prantsusmaa aasta parimaks mängijaks valitud Ribery tegi koondise eest 81 mängu, lõi 16 väravat ja andis 25 resultatiivset söötu. 2014. aastal teatas ta, et loobub MM-ist seljavigastuse tõttu.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

