Baltikumi parim laskesuusataja: inimesed ootavad minult nüüd häid tulemusi

Eelmisel hooajal neljal korral MK-sarjas esikümnesse pääsenud Vytautas Strolia parimaks tulemuseks jäi Ruhpoldingi MK-etapi neljas koht sprindis. MK-sarja üldkokkuvõttes sai ta 25. koha. Uue hooaja suurimaks väljakutseks peab ta pinget, sest kõik ootavad nüüd stabiilselt häid tulemusi.

"Ma arvan, et see on minu jaoks probleem. Kõik inimesed ootavad nüüd häid tulemusi," rääkis leedulane ERR-ile. "Ka ma ise mõtlen oma peas, et pean olema

veel parem kui eelmisel hooajal. Pean sellega toime tulema ja üritan sellega tööd teha."

Strolia sõnul on ta ettevalmistus uueks hooajaks läinud küll hästi, ent väga head enesetunnet tal 50 päeva enne hooaega veel pole. "Ma ei tunne end nii hästi kui eelmisel hooajal. Mul on ka lasketiirus probleeme, mis tuleb veel ära lahendada," tõdes Strolia.

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab 29. novembril Soomes Kontiolahtis. Kõigi sõitude otseülekandeid näeb Eesti Rahvusringhäälingu kanalitest.