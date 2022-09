U-17 jalgpallikoondis alistas Usbekistani eakaaslased

Eesti alustas kohtumist väga teravalt, kui juba kuuendaks minutiks oli tablool kaheväravaline eduseis. Skoori avas teisel minutil Maksim Kalimullin ja kuuendal minutil oli täpne Evert Talviste. Vaheajapausile läksid eestlased siiski minimaalses eduseisus, sest 33. minutil lõi Usbekistani värava Davron Usmonov.

Teise poolaja alguses muutus Eesti seis taas kindlamaks, kui resultatiivne oli Stevin Kerge. Mängu lõppu jagus veel põnevust, kui 88. minutil tõi Mirmakhsud Mirusmonov usbekid taas vaid värava kaugusele. Eestil õnnestus siiski eduseisust kinni hoida ja võit kirja saada.

Koondise peatreeneri Ats Sillaste sõnul tehti esimesest mängust omad järeldused ja see aitas esmaspäeval tulemusele kaasa. "Poistele läks sõnum, et kui suudame vältida eelmise mängu vigu, siis on tänane kohtumine võidetav. Arvan, et mängijad tulid sellega kaasa ja esimesed 20 minutit olid meie poolt väga head. Survestasime vastaseid kõrgelt ja kasutasime sellest tulnud eksimused ära," kommenteeris Sillaste edukat mängu algust.

"Esimese poolaja teine pool läks natuke närviliseks, sest meie mängust kadus tasakaal ära. Ründasime hoogsalt ja ei jõudnud mingites momentides tagasi kaitsesse. Vaheajal rääkisime, et mäng oleks vaja rohkem tasakaalus hoida. Lõpus, kui vastased lõid oma teise värava, tegime kõik selleks, et tulemusest kinni hoida," sõnas peatreener.

U-17 koondist ootab järgmisena ees EM-valikturniir Rumeenias, kui 26. oktoobrist kuni 1. novembrini minnakse lisaks võõrustajatele vastamisi Taani ja Belgia eakaaslastega. Sillaste sõnul saab neid kohtumisi silmas pidades kaasa võtta positiivseid asju. "See on olnud hea laager, kus kasvatada võistkonnavaimu. Täna oli see kindlasti üks edu võti. Võistkondlik pingutus oli hea ja oli näha, et kõik panid endast maksimumi välja," lausus peatreener lõpetuseks.