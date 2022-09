Sala surmaga lõppenud lennu piloot avaldas reisi eel töökindluse üle muret

Koos Salaga 2019. aasta jaanuaris Nantes'ist Cardiffi lennates hukkunud Ibbotson ütles telefonikõnes sõbrale, et kavatseb reisi ajal "igal juhul päästevesti selga panna".

Ibbotson lendas 35 aastat vana Piper Malibuga 19. jaanuaril Cardiffist Nantes'i ning tagasireis Argentina jalgpalluriga pidi toimuma samal päeval. "Olen keset Inglise kanalit ja kuulen mingit pauku. See lennuk on kahtlane," sõnas Ibbotson kahe lennu vahel telefonikõnes sõbrale.

"Lendan ja siis kuulen kõmakat. Mõtlesin, mis on valesti? Kontrollisin kõik parameetrid üle, kõik oli korras ja lennuk lendas, aga see äratas ikkagi tähelepanu," rääkis Ibbotson BBC-le kättesaadavaks tehtud telefonikõnes, kus mainis muuhulgas, et üks piduripedaal ei olnud töökorras ning lennuk peaks tagasi angaari minema. "Selle Malibu raami põhjas on vahete-vahel tunda justkui udu. Tavaliselt hoiaksin oma päästevesti istmete vahel, aga nüüd panen selle tagasilennul selga."

Cardiff pakkus toona oma uuele mängijale reisi kommertslennul, aga Sala palus lendu edasi lükata, et ta saaks Prantsusmaal oma sõprade ja tiimikaaslastega hüvasti jätta. Seega palkas üleminekut vahendanud Willie McKay läbi piloot David Hendersoni eralennu, aga kuna Hendersonil ei olnud võimalik sel päeval lennata, helistas viimane Ibbotsonile.

Ibbotson oli aga amatöörpiloot, kellel polnud luba reisijate veoks ega õhtupimeduses lendamiseks. Lennuk kadus teel Nantes'ist Cardiffisse tund pärast starti radarilt. Sala surnukeha leiti 7. veebruaril, Ibbotsoni surnukeha jäigi kadunuks.