Lehis sel aastal vehklema ei naase: meil tuleb teha totaalne taaskäivitus

Parema põlvega doktor Madis Rahu juures operatsioonil käinud epeevehklemise olümpiavõitja Katrina Lehis on taastumisharjutusi teinud veidi üle kuu, kuid võistlusrajale naasmiseks on veel pikad sammud minna.

"Uuringutest selgus, et peab operatsioonile minema. Tegime operatsiooni ära ja nüüd on üle kuu aja möödas, liigun ja teen trenni ning toon ennast tagasi vormi. Ma tänangi doktor Rahu, kes tegi kõik väga hästi, väga kiiresti ja andis väga palju nõu. Lihased juba vaikselt tekivad tagasi," rääkis Lehis ERR-ile.

Lehise treener Nikolai Novosjolov ütles, et epeed on kapis, sest lähiajal erialaseid treeninguid olümpiavõitja teha ei tohi. "Oleme pidevas kontaktis Madis Rahuga, kes vaatab üle ja hindab. Uuringud on paika pandud, et millal ja mida teeme. Katrina alustab vehklemistreeningutega siis, kui ta on selleks valmis," kinnitas Novosjolov.

"Harjutused, mis puudutavad jalga, on praegu suhteliselt piiratud, aga ülakehaga saame päris palju tööd teha. Ühest küljest on suhteliselt keeruline aeg, sest erialased harjutused on praktiliselt välistatud, aga saame teha tööd nende lihasgruppidega, mis on siiani olnud vaeslapse rollis ja millele suurte koormuste tõttu ei saanud nii palju tähelepanu pöörata," lisas Novosjolov.

"Tegeleme asjadega, mis tugevdavad jalga ja teiste asjadega, mida saab veel tugevamaks teha. Praegu on eesmärk see jalg võimalikult tugevaks alla saada. Praegu tuleb vaikselt tegutseda ja mitte kiirustada. Ma kindlasti ei taha liiga kiiresti rajale tagasi minna, et saa asi võiks veel hullemaks minna, ma pigem võtan oma," ütles Lehis.

Uue hooaja esimesel MK-etapil novembris, kodusel Tallinna Mõõgal, Lehis ei vehkle. Taastumist ei soovita forsseerida ja Novosjolov loodab, et Lehis on oma parimas vormis tagasi aprilli alguseks, kui läheb lahti Pariisi olümpiakvalifikatsioon. Maailma edetabelis on Lehis praegu kümnendal kohal.

"Võib julgelt öelda, et Katrina Tallinna Mõõgal kindlasti ei osale ja ei tee seda suure tõenäosusega ka järgmisel MK-etapil. Sealt tuleb korralik punktikadu. Oma esimesel võistlusel me alustame suure tõenäosusega alagruppidest. Meil tuleb totaalne restart [taaskäivitus -toim] ja nullist ülesminek," sõnas Novosjolov. "Oluline on, et nii füüsiliselt kui vaimselt oleks Katrina kevadel valmis ja selleks tuleb targalt tegutseda ja plaanipäraselt tööd teha."

"Eks kindlasti see liigutus oli juhus ja juhtus süütust olukorrast," arvab Novosjolov. "Vead oli tehtud varem. Analüüsisime ja leidsime, et hooaeg oli meil suhteliselt kaootiline. Eks edu, mis meil oli olümpial, viis meid rivist välja. Ei saa öelda, et olime omadega pilvedes, aga kindlasti ei olnud sajaprotsendiliselt keskendunud. Kui siiani tegime oma plaanide järgi, siis millegipärast eelmisel hooajal keskendusime sellele, et teeksime teistega koos ja see plaan oleks ühine. See oli selgelt vale otsus. Loodan, et tegime õiged järeldused ja jälgime oma plaani," lisas treener.

Vigastus juhtus juulis vahetult enne MM-i toimunud koondise treeninglaagris. Lehis nentis, et juhtunu õpetas oma keha rohkem kuulama.

"Suurte koormuste juures tuleb tunda ja aru saada, mis keha teeb. Ma arvan, et see oli üks põhilisi asju, mida ma sellest õppisin: kuulata oma keha rohkem kui seda, mis on ümberringi; mida oodatakse ja tahetakse. Praegu on see minu põhiline õppetund sellest," lõpetas Lehis.