Novosjolov: Lehis ravib vigastust, et järgmisel aastal olümpiapunkte püüda

"Käis viimane matš ja Katrina tegi sellise kiirema liigutuse edasi ja siis kukkus pikali. Tundis, et põlves käis minigsugune krõks läbi ja esialgu tundus nagu, et kõik on enamvähem: väga suurt valu ei olnud ja paistetust ka ei paistnud, aga pidasime õigeks, et teeme kindlasti uuringud. Hakkasime juba Saksamaalt asju ajama, et saaks koju jõudes kohe uuringud teha," kommenteeris juhtunut Lehise treener Nikolai Novosjolov.

Novosjolov tõi õpilase Tallinnase uuringutele. Teisipäeval saadi doktor Madis Rahult vastus ja langetati otsus, et MM -i peab Lehis vahele jätma. Ees seisab vähemalt neli nädalat ravi, mille jooksul selgub taastumise lõplik pikkus.

"Vigastus on tõsine aga ei ole kõige hullem, mis võiks olla. Panime kõik asjad kaalu peale, et kui me riskime ja läheme sinna võistlustele ja juhtub suurem vigastus, et millised on meil tagajärjed siis. Ja kui me arvestame sellega, et järgmisel aastal hakkab meil olümpiahooaja punktide püüdmine, siis pidasime õigeks, et seda riski me kindlasti ei võta, vaid tegeleme ravi ja taastumisega," lisas Novosjolov.

Vasakukäeline Lehis vigastas paremat jalga, mis on vehklemises tema tõukejalg.

"Tavainimesel on vasak ja parem jalg aga vehklejatel on esimene ja tagumine jalg ehk see on tagumine jalg, mis on Katrina puhul parem jalg. Katrina on agressiivse stiiliga vehkleja ehk ründav tüüp ja seal seda tõukamist on väga vaja. Väga oluline on, et põlv võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi saaks korda," ütles Novosjolov.

Naiste epee individuaalne maailmameister selgub Kairos 18. juulil ja võistkondlik 21. juulil.