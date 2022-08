Teigamägi üheksa ala EM-ist: praegu tundub, et kõik osapooled on rahul

Kümme päeva kestnud multispordipeol selgusid Euroopa meistrid nii rattaspordis, triatlonis, sportvõimlemises, aerutamises, sõudmises, rannavõrkpallis, sportronimises, lauatennises ning kergejõustikus. "Praegu tundub, et kõik osapooled on rahul. Oleks oodanud rohkem pealtvaatajaid, aga nähes seda melu ja emotsiooni, siis arvan, et võistlused läksid korda," rääkis ERR-ile Teigamägi.

"Kindlasti ei ole praegu veel kõikide kokkuvõtete tegemise koht. Nii tele- kui piletinumbrid vaadatakse lähipäevadel üle ja neist tehakse omad järeldused, novembris valitakse välja 2026. aasta kergejõustiku EM-i korraldajalinn ja mõne aja möödudes on ka teada, kas minnakse üle multispordivõistlusele, et kord nelja aasta tagant toimub kaheksa-üheksa-kümne ala EM või läheb kergejõustik ja mõni ala edasi üksinda," lisas Teigamägi.

Reedel avaldas maailma kergejõustikuliit WA järgmisel aastal Budapestis toimuvate maailmameistrivõistluste normid, mis on äärmiselt kõrgetasemelised: näiteks on kümnevõistluse MM-normatiiviks 8460 punkti, naiste kõrgushüppes 1.97, meeste maratonis 2:09.40 ja odaviskes 85.20.

"Rahvusvaheline kergejõustikuliit oletas Oregoni MM-i jaoks norme kokku pannes, et 50 protsenti sportlasi pääseb sinna normidega ja 50 protsenti nii-öelda võistlustulemustest lähtuvate edetabelipunktide alusel," selgitas Teigamägi. "Kuna Oregoniks täitis normi ligi 70 protsenti sportlasi, siis ilmselt lähtuvalt viimaste aastate tulemustest tehti norme ümber ja endiselt on eesmärk, et 50 protsenti võiks täita normi ja teised 50 võistluste põhjal, mis sportlased kvalifitseerumise perioodi jooksul teevad. Meie Karmen Bruus pääses Oregoni MM-ile selle viimase, 32. sportlasena ja suutis ka päris paljusid normitäitjaid edestada."

"Eks selge on see, et oodata, kas keegi langeb vigastuse tõttu või muul põhjusel ära, ei ole lihtne. Tooks ka selle näite, et ka EM-il oli naiste mitmevõistluses sihtnumber 24 sportlast, aga kui 100 meetri tõkkejooksu start anti, oli stardis ainult 15 sportlast, kuigi võistlejaid prooviti juurde leida veel viimastel päevadelgi. Me ei tohiks normide kõrgetesse väärtustesse väga kinni jääda, pigem mõtleme laiemalt, püüame oma sportlasi õhutada rohkem võistlema," sõnas Teigamägi.

