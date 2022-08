Hooaja tippmargi jooksnud Pedriks: sellise ajaga võib lutsu visata

Teisel võistluspäeval 110 m tõkkejooksu eeljooksus starti läinud Pedriks oma saavutusega rahul ei olnud: "(Teravust -toim.) ei olnud. Algusosa oli okei, aga lõpuga natuke vajusin ära."

Joostud aeg (13,83) oli Pedriksi hooaja tippmark, kuid siiski tundis eestlane, et on võimeline rohkemaks.

"Hooaja tippmark küll, aga üldpildis sellise ajaga võib lutsu visata. Sellega pole midagi teha," kommenteeris eestlane. "Sattusin sinna kõige tugevamasse jooksu, aga see pole ka mingi vabandus. Pead norgu ei lase, jätkan tööd. Tean, et olen rohkemaks võimeline."

Lisaks Andrei Nazarovile on viimasel ajal Pedriksit juhendanud ka Nazarovi naine Ksenija Balta. "Ksenija tuli ja on viimased paar nädalat sellise värske pilguga vaadanud. Mõnda asja pole Andrei märganud, näeb mind igapäevaselt. Ksenija tuli ja märkas mingeid nüansse mida võiks muuta. See sobib mulle väga hästi. Ksenija on ise ka hea tõkkejooksja olnud, tema teadmised mööda külge maha ei jookse," rääkis Pedriks