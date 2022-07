Fenerbahce fännid skandeerisid Meistrite liiga kohtumises Putini nime

Kolmapäeva õhtul toimus jalgpalli Meistrite liiga kvalifikatsioonivoorus kohtumine Türgi meeskonna Istanbuli Fenerbahce ja Ukraina meeskonna Kiievi Dinamo vahel, mille võitis 2:1 Dinamo meeskond.

Fenerbahce fännid hakkasid pärast Dinamo Kiievi mängumehe poolt löödud väravat Venemaa juhi Vladimir Putini nime skandeerima.

Tuhanded Fenerbahce toetajad ühinesid lauluga pärast seda, kui nende meeskond lõi värava Ukraina meistrile Kiievi Dinamole.

Ukraina suursaadik Vasõl Bodnar ütles, et juhtum on teda sügavalt kurvastanud.

"Me ei saa kunagi aru toetussõnadest Vene tapjale ja agressorile, kes sihilikult tapab ukrainlasi ja hävitab meie riiki," kirjutas Bodnar Facebookis. "Isegi jalgpallil, mida Türgis nii armastatakse, on omad piirid."

Võistluse korraldaja UEFA ütles BBC-le, et on algatanud juhtumi suhtes juurdluse.

Laulud tekkisid pärast seda, kui Dinamo poolkaitsja tähistas oma meeskonna juhtima viimist, tehes kätega kotkažesti, mida mõned fännid arvasid olevat noogutus Fenerbahce põlisele rivaalile Besiktasele.

Fenerbahçe fans chanting "Vladimir Putin" after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless pic.twitter.com/NocU0MTpbk