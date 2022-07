Dina Ellermann krooniti kümnendat korda Eesti meistriks

Eesti meistrivõistlustel koolisõidus mõlemal päeval seenioride klassis poodiumi kaks kõige kõrgemat astet hõivanud Dina Ellermann tuli seekord meistriks oma uuel ratsul Finalistil.

"Oma sõitudega jäin ma tegelikult väga-väga rahule, et Donna Anna tegi veatu sõidu. Eile (laupäeval - toim) olid meil kalliks maksma läinud vead, aga ka Finalist tegi täna paar sellist näpukat. Sellest ikkagi piisas, et temaga tiitel võtta," rääkis Ellermann.

Eelmise nädala maailmakarika etapi vahele jätnud tiitlikaitsja Tiina Kuusmann Romantikal sai seekord kaela hõbeda. "Täna jäin väga rahule, et võtsin väikse riski ja üritasin natuke rohkem sõita, selletõttu tuli ka üks viga sisse, aga sellegi poolest oli ülejäänud sooritus ikka väga hea. Mära tundis ennast täna väga hästi ja läks endast parimat andma," sõnas Kuusmann.

Augusti alguses Taani MM-ile sõitev Donna Anna parandas eelmise nädala vigu ja oli mõlemal päeval Finalisti järel teine. "Ta pole pärast vigastuspausi väga võistelnud, aga nüüd oleme ta natuke rohkem töösse tagasi toonud. Finalistiga on koostöö suhteliselt uus, tema on siin pigem positiivses mõttes üllatanud nii hobuse omanikku, treenerit, mina ja kõiki pereliikmeid siin, kes Finalistiga kaasas on," lisas Ellermann.

Pronksmedali sai kaela Jevgenia Kask Savchenko Landy's Akvarellil.