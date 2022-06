Rooney astus Derby County treenerikohalt tagasi

Rooney leping esiliigaklubiga kehtinuks veel ühe aasta, kuid ta andis omanikele teada, et soovib koheselt ametist lahkuda, kirjutab BBC.

"Tunnen, et klubi peab juhtima keegi, kellel on värsket energiat ja keda ei mõjutaks kõik see, mis on viimase 18 kuu jooksul juhtunud," põhjendas Rooney. "Minu aeg klubis on olnud nagu ameerika mägedel, tõusude ja mõõnadega, aga samas olen seda väljakutset nautinud."

Lõppenud hooajal oli Derby County Inglismaa esiliigas eelviimane, kuid majanduslike raskuste tõttu alustasid nad hooaega 21 miinuspunktiga. Derby langes tugevalt kolmandasse liigasse ehk League One'i, kus nad peaksid hooaega alustama 30. juulil, kuid praeguse seisuga on klubis palgal vaid viis meesteklassi mängijat ja neil pole luba enne rahaasjade kordasaamist ka mängijaid juurde muretseda.

Viimati avaldas soovi klubi endale osta kinnisvaraarendaja David Clowes, kes juba ostis Derby kodustaadioni. Klubi juhtkond kinnitas, et Rooney lahkumine ei mõjuta kuidagi klubi müüki.