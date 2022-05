Kimi Räikkönen sõidab augustis NASCAR-i karikasarjas

Endine vormel-1 sarja maailmameister Kimi Räikkönen hakkab taas võidu sõitma ning osaleb New Yorgis toimuval NASCAR-i karikasarja võistlusel.

2007. aastal Ferrariga vormel-1 sarjas maailmameistriks tulnud 42-aastane soomlane lõpetas vormelikarjääri eelmisel aastal.

"Ma ei plaaninud uuesti sõitma hakata," sõnas Räikkönen BBC-le.

Ta sõidab Chevrolet Camaro ZL1 roolis ja esindab meeskonda Trackhouse, mille omanikud on endine võidusõitja Justin Marks ja räppar Pitbull.

"Justin tuli mulle Šveitsi külla ning veenis mind tõsise plaaniga kokku panna tipptasemel programm. See saab lõbus olema, aga ma võtan asja väga tõsiselt. Tean, kui suur konkurents mind ootab ja see on kindlasti väljakutseid pakkuv," ütles Räikkönen.

Sõit leiab aset Watkins Glenis 21. augustil.