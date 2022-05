Parras hoki MM-ist: Soome rahvas ei rahuldu millegi muu kui kullaga

"Soome jaoks on see kahe otsaga asi: kindlasti on neil ootused peal, valitsev olümpiavõitja, neil on väike vajadus võita. Soome rahvas kindlasti ei rahuldu millegi muu kui kullaga ja saab näha, kas see hakkab neid mingis faasis ka natuke mõjutama. Siiani on kaks kindlat ja kohustuslikku võitu võetud," rääkis Parras ETV spordistuudios.

"Lätlastel oli esimene mäng natuke liiga rabe, teine mäng, 1:2 kaotus soomlastelt, oli mõlemale poole hea mäng," mõtiskles Parras. "Soome pidi selle mängu võitma ja lätlaste jaoks oli hea, et see oli võitluslik ja napp kaotus. Mõlemad meeskonnad said endale vajaliku energia kätte."

Parras ei osanud kindlat favoriiti välja tuua, kuid usub, et medalid jagab traditsiooniline suur nelik. "Eelmisel aastal oli Kanada alguses natuke hädas, aga lõpuks saadi oma rong käima ja võit kätte. Kindlasti juba mainitud Soome, Rootsit ei tasu kunagi alahinnata, samuti Tšehhi ja Slovakkia. Raske on öelda, kes on kindel favoriit: eks medalid jäetakse USA, Kanada, Soome ja Rootsi vahel. Loodetavasti tuleb ka mõni üllataja Šveitsi või Saksamaa näol vahele," sõnas ta.