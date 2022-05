"Spordipühapäevas" tehakse juttu Kalev/Cramo ja Lewis Hamiltoni aastast

Pühapäevases Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" on seekord vaatluse all koduse korvpalli meistriliiga otsustavad mängud ja vormel-1 karussell.

Korvpalli Eesti meistrivõistlused on käesoleval hooajal pakkunud tõelist sportlikku vaatemängu ja toonud rahva saali. Jõutud on poolfinaalideni. Kas viimase kümnendi valitseja BC Kalev/Cramo meistritiitlist ilmajäämine oleks Eesti korvpallile hea või halb uudis? Seda analüüsivad Heino Enden, Marek Doronin ja Madis Šumanov.

Seitsmekordse vormel1 sarja maailmameistri Lewis Hamiltoni hooaeg on alanud väga kesiselt. Juba praegu võib üsna kindlalt väita, et aastal 2022 Hamilton MM-tiitlit ei võida. Mis on olukorra põhjused ja kas säratu hooaeg võib Hamiltoni renomeed rikkuda? Stuudios on mootorispordi ekspert Tarmo Klaar.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris emadepäeval, 8. mail kell 18.15. Saate panevad kokku Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.