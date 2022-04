Eesti pidi väravaterohkes kohtumises tunnistama Jaapani paremust

Jaapan läks loetud minutid pärast kohtumise algust Kosuke Otsu tabamusest juhtima, kuid kolm minutit hiljem suutis Eesti Vadim Vasjonkini väravast seisu viigistada.

Avaperioodi keskel läks Jaapan Jiei Halliday väravast taas juhtima ning seejärel suurendasid jaapanlaste eduseisu Shigeki Hitosato ja Taiga Irikura. 12 sekundit enne perioodi lõppu vähendas Robert Rooba tabamus kaotusseisu kahele väravale. Jaapani võitis esimese perioodi 4:2.

Teist perioodi alustas Eesti Rooba juhtimisel sealt, kus eelmine lõpetati ning ründaja teine tabamus vähendas kaotusseisu ühele väravale. Peagi taastas Jaapani kaheväravalise eduseisu Yusei Otsu, kuid poolteist minuti hiljem oli Eesti poolelt täpne Silver Kerna. Kolmandiku lõpus viskas Rooba oma kolmanda värava ning viimasele perioodile mindi 5:5 viigiseisus.

Viimasel kolmandikul tegi Jaapani eest kahel korral skoori Yushiro Hirano ning kokkuvõttes teenisid tõusva päikese maa esindajad 7:5 võidu.

Kübaratriki teinud Eesti koondise kapten Robert Rooba ütles pärast kohtumise lõppu, et võrreldes avamänguga parandas meeskond oluliselt ründetegevust, ent seevastu lasti kaitses läbi lihtsaid vigu.

"Ründemäng oli väga hea - viis väravat on meie poolt ikkagi väga hea saavutus, aga seitse väravat endale on liiga palju. Kui võrrelda Poola mänguga, siis tekkis vastupidine efekt - kui seal jättis realiseerimine soovida, siis täna suutsime sellega hakkama saada. Samas oli Poola mängus kaitsemäng hea, ent täna me seda ei suutnud," leidis Rooba.

"Lasta endale seitse väravat visata, seda on liiga palju. Selles osas peame asju korrigeerima - meile visati liiga lihtsad ja rumalad väravad. Võtame siit kaasa ründetsoonis leitud enesekindluse ja positiivsuse, kuid peame taas leidma samasuguse kaitsemängu nagu Poola vastu," lisas ta.

Meeskonna kapten tunnustas noori mängijaid. "Noored saavad parajad tuleristsed. Tempo on kõva, mängud rasked, vastased füüsiliselt tugevad. Lihtne neil pole. Seni on nad kõik mehe eest väljas olnud. Kindlasti parandab igaüks järgnevates mängudes oma sooritust veelgi," ütles ründaja.

"Viie väravaga peaksime mängu võitma. Endale lasta seitse lüüa on liiga palju. Meil oli võimalus mäng võita, pärast teist perioodi oli seis 5:5. Meil on noor võistkond ja võib-olla seepärast tegime nii palju vigu. Meie mäng polnud tasane, vaid käis üles-alla ja see toob endaga kaasa probleeme. Kokkuvõtvalt, astusime võrreldes eelmise mänguga sammu õiges suunas," rääkis peatreener Jussi Tupamäki.

Laupäeva õhtul läheb Eesti vastamisi Serbiaga ning pühapäeval kohtutakse viimases mängus Ukrainaga.

Enne mängu:

Eesti alustas turniiri Poola vastu teisipäeval, kui võõrustajamaa viskas igal perioodil Eesti võrku ühe litri ja võitis kohtumise 3:0. Jaapan sai B-grupi turniiri avamängus suure võidu, alistades 8:0 Serbia.

Lisaks mainitud riikidele osaleb Tychys peetaval MM-turniiril veel ka Ukraina. Turniiri võitja tõuseb järgmiseks aastaks I divisjoni A-gruppi ning viimane langeb II divisjoni A-gruppi.

Eesti koondise koosseis:

VÄRAVAVAHID

1 - Villem-Henrik KOITMAA (03.10.1990) - Tallinna HC Panter

29 - Henrik VIRRO (30.04.2003) - HIFK Helsingi U18 (FIN)

KAITSJAD

5 - Eduard SLESSAREVSKI (16.03.1999) - Haukat Järvenpää (FIN)

6 - Silver KERNA (13.08.1994) - Tallinna HC Panter

7 - Saveli NOVIKOV (22.05.1999) - Tallinna HC Panter

14 - Daniil KULINTSEV (21.07.2002) - JYP Jyväskylä U20 (FIN)

21 - Patrick KOOKMAA (27.11.2003) - HK Riga (LAT)

27 - Aleksandr OSSIPOV (07.08.1987) - Borås HC (SWE) (A)

28 - Lauri LAHESALU (29.03.1979) - klubita (A)

RÜNDAJAD

8 - Robert ROOBA (02.09.1993) - Severstal Tšerepovets (RUS) (C)

9 - Vadim VASJONKIN (03.04.1996) - KH Toruń (POL)

10 - Aleksei SIBIRTSEV (05.12.1987) - Borås HC (SWE)

11 - Kristjan KOMBE (28.03.2000) - Jokerit Helsingi (FIN)

13 - Nikita PUZAKOV (14.03.2001) - Haukat Järvenpää (FIN)

15 - Robert ARRAK (01.04.1999) - KH Toruń (POL)

16 - Andre LINDE (26.01.1999) - Haukat Järvenpää (FIN)

18 - Kevin PARRAS (04.12.1994) - Tallinna HC Panter

19 - Marcus APPELBERG (09.01.2001) - Huddinge IK (SWE)

20 - Kristofer JÕGI (06.03.2000) - Haukat Järvenpää (FIN)

22 - Klaus Kaspar JÕGI (18.05.2003) - KooKoo Kouvola U20 (FIN)

24 - Fabian HAST (25.04.1999) - EHC Neuwied 2016 (GER)

25 - Andrei ROZINKO (05.07.2000) - Kohtla-Järve HC Everest

Peatreener: Jussi TUPAMÄKI (FIN)

Abitreener: Aleksandr BARKOV (RUS)

Abitreener: Kaupo KALJUSTE

Väravavahtide treener: Jarkko HYYTIÄ (FIN)

Peamändežer: Jüri ROOBA

Tehnik: Toomas REBANE

Füsioterapeut: Siret KALBUS

Füsioterapeut: Liisbet TIPPI

Meediaesindaja: Laura-Grit LAURI