Parras: peame kaitsemängu paremaks putitama

Poolakate väravad viskasid Kamil Walega, Pawel Zygmunt ja Filip Komorski. Eesti koondise väravavavaht Villem-Henrik Koitmaa tõrjus 24 vastase pealeviset. Poola poolel tegi John Murray nullimängu, tehes kahjutuks kõik 36 Pääsukeste üritust.

"Midagi kerget ei olnud. See oli teada, et Poola on selle turniiri üks tugevamaid ja pidime enda kaitsemängu saama sajaprotsendiliseks. Oleks võinud rääkida punktidest, isegi võidust. Kuid ikkagi mõned praagid sisse tulid, aga väravavaht Koitmaa aitas meid ka suurepäraselt - halvemal päeval oleks võinud rohkemgi välja võtta," kommenteeris Parras.

"Ja ründemängust nii palju, et meil olid omad variandid. Oleks üks-kaks ära löönud teisel kolmandikul, kolmanda alguses, oleks see mäng kindlasti poolakate jaoks läinud raskemaks. Neil on kodus väikene favoriidi eelis ja pinged peal," lisas Parras.

Mida võtta kaasa järgmisteks kohtumisteks? "Kaitsemäng tuleb veel natukene paremaks putitada. Teame, et meil tulevad seigad, kus peame natukene pikemalt kaitses olema. Peame need korralikult ära kannatama ja ülekaalus ise suutma kaks-kolm väravat ära realiseerida," sõnas Parras.

Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki usub, et eestlased elasid mängu aina paremini sisse. "Esimesel kolmandikul oli natuke närvilist mängu. Palju on mängijaid, kes ei ole varasemalt meeste MM-i tasemel mänginud. See algus ei olnud kõige parem, aga läksime tasapisi edasi. Meil hakkas ka momente tulema, meil oli võimalusi väravaid visata," rääkis Tupamäki.

Peatreener lisas, et enne järgmist kohtumist tuleb kõigil koondislastel meelde tuletada, millist mängu meeskond mängida tahab. "Vaatame üle need väikesed vead, mis tegime. Peame kõik ühes teadma, mida peab tegema. Vahepeal oli segadust, näiteks lahtivisked. Kõik seda küll teavad, aga kui tuleb kiire mäng, siis võib-olla läheb meelest ära. Lihtsalt tuletame meelde, kuidas tahame mängida, rääkis peatreener.

Päeva esimeses mängus alistas Jaapan suurelt 8:0 Serbia. Neljapäeval kell 17.30 kohtub Eesti koondis Jaapaniga.