Sappinen pääses operatsioonist, aga koondisemängud jäävad vahele

Eesti koondise esiründaja Rauno Sappinen oli ülemöödunud laupäeval Poola kõrgliiga mängus tabeli punase laterna Lecznaga etendanud 26. minutil tähtsat rolli Gliwice Piasti võiduväravas, kuid sai poolaja viimastel minutitel saatusliku trauma. "Klaarisime vastaste standardolukorra kastist välja kõrgele õhku. Läksin palli peale ja jõudsingi selleni esimesena, kui vastane mulle peaga suhteliselt ebavajalikult sisse lendas. Nii õnnetult, et silmakoopaluu on kolmest kohast murdunud ja põsesarnaluu ühest kohast," ütles Sappinen Delfile.

"Näen juba mõlema silmaga normaalselt ja nägu hakkab minema selliseks, nagu see oli enne õnnetust," kirjeldas ründaja oma väljanägemist. "Uued uuringud näitasid, et operatsioonist ma pääsen, kuid taastumiseks läheb kuskil kaks kuud. Kuus nädalat ei tohi pulsil lasta üles minna, mis tähendab, et suurt sporti teha ei saa."

Paraku on Sappineni jaoks ka Eesti koondise esimesed kaks Rahvuste liiga kohtumist 2. ja 9. juunil San Marino ja Maltaga liiga lähedal. "Koondiseaken jääb kahjuks vahele," teatas ta.