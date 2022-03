Hooaja 40. värava visanud Ovetškin jõudis Gretzky rekordini

Võitjate eest viskas kaks väravat Roope Hintz, korra oli täpne Aleksandr Radulov. Jake Oettinger tegi Starsi väravasuul 36 tõrjet.

Capitalsi avavärava viskas Ovetškin, kellele see oli hooaja 40. värav. Ühtlasi tähendab see, et ta on nüüd 12. korda visanud hooajas vähemalt 40 väravat ja sellega jõudis ta samale tasemele Wayne Gretzky rekordiga.

Ühtekokku on 17. hooaega Capitalsi ridades mängiv Ovetškin visanud NHL-is 770 väravat, millega ta on kõigi aegade väravaküttide edetabelis kolmandal kohal. Juhib Gretzky 894 väravaga, teisel kohal oleva Gordie Howe rekordini on Ovetškinil veel 31 väravat minna.

Tulemused:

Washington – Dallas 2:3

Carolina – NY Rangers 0:2

San Jose – Arizona 4:2

Chicago – Winnipeg 4:6

Vancouver – Buffalo 2:3