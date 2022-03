EM-il pronksile tulnud Vesso: kaotada ei olnud midagi, ainult võita

Laupäeval pronksmedaliga Tallinnasse tagasi jõudnud Viktoria Vesso sõnul aitas teda medalile eelkõige raske töö ja kõva vaim, mis ei lubanud kordagi alla anda. "Kaotada ei olnud midagi, ainult võita. Ma olen väga õnnelik selle üle, sest see oli esimene aasta, kus ma võistlesin kuni 23-aastaste seas," ütles Vesso.

Vesso alustas võistlust veerandfinaalist, kus sai pingelises matšis jagu Aserbaidžaani maadlejast, sellele järgnenud poolfinaal kujunes samuti raskeks. "Tegelikult oli nii veerandfinaal kui poolfinaal raske. Veerandfinaalis meil jäi 7-7 ja alguses ma olin üldse kaotusseisus ja siis pidin mina hakkama punkte tagasi võitlema. Poolfinaalis andsin ma endast kõik ja seekord läks nii."

See, kas osaleda ka kuu lõpus toimuvatel täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel, on Vesso sõnul praegu veel lahtine, kuid pikalt ta mõelda ei saa. Juba esmaspäevaks peab andma vastuse. Seal ootaks ees kindlasti veelgi tugevamad vastased.

"Konkurents on väga tugev. Kuna ma praegu U-23 klassis, siis see oli juba väga tugev võistlus ja kõik tahtsid medalit. Täiskasvanud on kindlasti veel tugevam," märkis Vesso.

Maadluse Euroopa meistrivõistlused peetakse 28. märtsist 3. aprillini Budapestis.