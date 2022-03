Arm: me ei tahtnud MM-i korraldada, aga ärajäämine oleks spordile halvim

Võistlused pidanuks algselt toimuma 7.-13. märtsil Bulgaaria pealinnas Sofias, aga ISU soovis koroonasituatsioonist lähtuvalt need kuu aega edasi lükata. Vastasel juhul oli üleval võimalus, et juunioride MM jääb ära lausa teist aastat järjest.

"Me ei oleks seda tegelikult tahtnud võtta, sest meil on olnud kaks suurt võistlust," rääkis ERR-ile Eesti uisuliidu president Maire Arm. "Inimesed on väsinud, töö oli tohutu ja pinge oli suur. Olid plaanid [MM-i] mujal teha, aga ei saadud kokkuleppeid. Selle tõttu leidsime, et kõige halvem oleks spordile, kui selline võistlus ära jääb ja olime nõus."

"ISU kinnitas sellise ajagraafiku, et galat ei toimu ja ka treeninguid on enne võistlusi vähem," selgitas Arm. "Meie sportlaste koondis on tugev, meil on kaks noormeest Mihhail Selevko ja Arlet Levandi, neiudest Niina Petrõkina ja tantsupaar Tatjana Bunina - Ivan Kuznetsov."

Eesti Uisuliit korraldas Tondiraba jäähallis äsja Euroopa meistrivõistlusi ja nelja kontinendi meistrivõistlusi. Armi sõnul võtab finantspoolega tegelemine veel aega, ent külalised jäid siinsete suurvõistlustega rahule. "Kõik on meid tänanud, teised riigid on meile saatnud tänukirju. Kõik on olnud väga rahul," kinnitas Arm.