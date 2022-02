Johannes Thingnes Bö tõmbas hooajale joone alla

"Nii füüsiliselt kui ka vaimselt on viimane aasta olnud äärmiselt kurnav. 2018. aasta taliolümpiamängudest saadik pole mul olnud aega, et korralikult puhata. Seetõttu otsustasin hooaja enneaegselt lõpetada, et ma oleksin ka nelja aasta pärast toimuvateks taliolümpiamängudeks võimalikult hästi valmis ja motiveeritud," ütles Bö pressiteate vahendusel.

NSSF-i spordidirektor Per Arne Botnan toetas Bö otsust. "Loomulikult me toetame Johannese otsust ja mõistame, et viimane aasta on tema jaoks olnud väsitav. Ta tahab olla järgmiseks hooajaks võimalikult heas vormis ning tema eesmärgiks on tulla MK-sarja võitjaks."

Käimasoleval hooajal võitis Bö Le Grand-Bornandis toimunud MK-etapil 10 kilomeetri sprindisõidu ja meeskondlikus teatesõidus pälvis ta Norra koondisega kolm esikohta. Pekingi taliolümpiamängudel võitis norralane kokku viis medalit: neli kulda ja ühe pronksi. Kuldmedalid teenis Bö ühisstardiga sõidust, sprindisõidust, meeste teatesõidust ja segateatesõidust, pronksmedalile tuli ta tavadistantsil.

Viimasel kolmel MK-etapil Kontiolahtis, Otepääl ja Holmenkonnelis asub Bö asemel võistlustulle Sverre Dahlen Aspenes.