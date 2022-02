Saaliliigas peeti väravaterikas voor

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste 16. vooru viies mängus löödi kokku 62 väravat. Liidrina jätkava Narva United FC edu lähimate jälitajate ees on neli punkti.

Viiest mängust kõige väravatevaesem oli viimane, kus tiitlikaitsja Viimsi FC Smsraha võitis Rummu Dünamo vastu poolaja 3:2 ja kogu kohtumise 6:3. See oli vooru ainus kohtumine, kus meeskonnad ei löönud kahe peale kahekohalise arvu väravaid. Selles mängus oli ainsana kaks korda täpne võitjate mängumees Artur Bõstrov. Kohtumise viimase värava löönud Viimsi mängiv treener, ukrainlane Oleksandr Sorokin näitas väravat tähistades mängusärgi all olevat särki kirjaga "No war".

Kohila JK kaotas kodus NPM Silmet FC Sillamäe vastu poolaja 2:4 ja kogu mängu 6:7. Võitjate kasuks lõi kolm väravat Vladislav Ivanov, kaks väravat lõi külalistest Artur Uljev ja väljakuperemeestest Teet Kallaste.

Sillamäel toimunud kohtumises Sillamäe Alexela – Tallinna FC Cosmos ei suutnud sillamäelased oma peatreenerile Vadim Dobižale 81. sünnipäevaks kinki teha. Esimesel poolajal said küll mõlemad meeskonnad juhtida, kuid 1:2 kaotusseisust võitis poolaja 5:2 ja kogu mängu 10:5 FC Cosmos. Kolm väravat lõi FC Cosmose kasuks Jevgeni Skamnitski, kaks väravat lõid võitjatest Marek Naal ja Denis Vnukov ning kaotajatest Vassili Kulik ja Juri Kidanov. Neist viimane lõi pea keskjoonelt ühe selle hooaja kauneima värava.

Tabeli lõpuosas asuvate meeskondade kohtumises sai FC Jõgeva Wolves võõrsil Rõuge Saunamaast jagu 11:2 (7:1). Võitjate kasuks lõi neli väravat Sven Karu, kaks väravat kanti Margo Parkala ja Tauri Lauritsa arvele. Tänu võidule tõusis viimasel kohal olev Jõgeva Rõugest vaid ühe punkti kaugusele, kusjuures "huntidel" on konkurentidest üks kohtumine vähem peetud.

16. vooru avakohtumises alistas Narva United FC Semen Fedotovi kolme värava toel reede õhtul võõrsil Tartu Ravens Fustali 9:3 (6:1).

26. veebruar oli ka kahe noore, 2006. aastal sündinud jalgpalluri jaoks oluline päev. Rõuge Saunamaa - FC Jõgeva Wolvesi mängus lõi Rõuge kasuks mängu 1:0 juhtvärava Kaspar Kimmel – aprillikuus 16-aastaseks saav mängija on sel hooajal noorim meistriliiga värava löönud mängija. JK Kohila – NPM Silmet FC Sillamäe kohtumises lõi oma saalijalgallimeistrivõistluste meistriliiga esimese värava 16. veebruaril 16-aastaseks saanud Sillamäe esindaja Raul Männi.

Paremusjärjestus (14-16/18): 1. Narva United FC 37 (15 mängu), 2. Tallinna FC Cosmos 33 (15), 3. Viimsi FC Smsraha 33 (15), 4. Tartu Ravens Futsal 25 (14), 5. JK Kohila 22 (16), 6. NPM Silmet FC Sillamäe 21 (14), 7. Sillamäe Alexela 17 (16), 8. Rummu Dünamo 16 (16), 9. Rõuge Saunamaa 9 (15), 10. FC Jõgeva Wolves 8 (14). Seega kui meeskondadel on pidada põhiturniiril veel kaks kuni neli kohtumist, on kõik kohad veel lahtised. Väljalangemismängudele pääsevad kaheksa paremat meeskonda.

Põhiturniiri eelviimase, 17. vooru kohtumised on kavas 4. ja 5. märtsil. Vooru keskses mängus on Narvas vastamisi Narva United FC – JK Kohila.