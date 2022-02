Kläbo katkestas maratoni terviseprobleemide tõttu

"Eile öösel ma ei maganud peaaegu üldse. Mul on mingisugune kõhuhäda, aga ma ei tea täpselt, mis see on. Ma ei suutnud eile midagi süüa ega ka trenni teha. Lihtsalt lamasin voodis ja jõin koolat," rääkis Kläbo pärast võistlust, vahendab NRK.

"Viimase ööpäeva jooksul olen rohkem vetsus käinud kui maganud. Kui kuulsin hommikul võistlusdistantsi lühendamisest, siis otsustasin ikkagi võistelda. Oleksin kahetsenud, kui ma ei oleks täna üldse starti läinud. Andsin endast parima, aga lõpuks ei tulnud võistlusest midagi välja," tunnistas viiekordne olümpiavõitja.

Pekingis kokku kaks kuldmedalit, ühe hõbeda ja ühe pronksi teeninud Kläbo jaoks olid olümpiamängud Ameerika mägede moodi. "Algus oli kohutav, siis vahepeal läks suurepäraselt, kuid lõppes natukene kurvalt."

"Ma olen sprindisõitudega ja 15 kilomeetri klassikadistantsiga rahul, need olid head esitused. Tänase pärast on küll natukene piinlik, sest ma tunnen, et minu keha on heas vormis. Paraku pidin täna kõhuviiruse tõttu võistlust kõrvalt vaatama, selline see sport on," lisas Kläbo.

Laupäevase võistluse võitis venelane Aleksandr Bolšunov, kes edestas kaasmaalast Ivan Jakimuškinit ja norrakat Simen Hegstad Krügerit. Ainsa eestlasena rajale läinud Alvar Johannes Alev saavutas 36. koha, kaotust võitjale oli neli minutit ja 55 sekundit.