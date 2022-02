Karges külmas võistelnud Alev: riietusruumis oli ikka üsna kurb vaatepilt

Laupäevane sõit pidi esialgu olema 50 kilomeetri pikkune võistlus, kuid liiga külma ilma tõttu otsustasid korraldajad võistlusdistantsi lühendada 28,4 kilomeetrile. Alev tõdes, et oleks eelistanud sõita esialgset distantsi.

"Päris maratoniga tegu ei olnud ja see oli minu jaoks tegelikult kurb uudis, sest 50 kilomeetri läbimine siinsetes oludes oleks olnud väärt saavutus, mida tulevikus CV-sse märkida. Kuigi ma isiklikult oleksin tahtnud pikemat sõitu, siis pärast võistlust riietusruumis oli ikka üsna kurb vaatepilt. Selles mõttes oli võistluse lühendamine kindlasti mõistlik otsus. Kardan, et mõni suusataja on üsna tugevalt külma saanud," rääkis Alev pärast võistlust.

Oma sooritusega jäi Alev pigem rahule, kuid ta märkis, et läks suusavalikuga alt. "Üldiselt oli minu sõit ühtlane, oma tempoga oleksin jaksanud ka pikemalt sõita, aga nii ta läks. Enne võistlust oli teada, et rada on raske, aga mulle see rada meeldib. Täna ei olnud suusk kõige parem, esimesel ringil pidin juba vahesid kinni sõitma ja kui ees läks andmiseks, siis mul ei olnud kõige paremat minekut, et kaasa minna. Lõppkoha mõttes oleks pikem sõit mulle paremini sobinud."

"Tagantjärgi saab alati taktikalisi valikuid analüüsida, aga andsin endast ikkagi maksimumi ja tulemus on vastav," lisas Alev.

Võistluse stardi hetkel oli temperatuur -15 kraadi ning mägedes ülatus tuulekülm kuni -27 kraadini. "Mina ei saanud sellest külmast väga aru, olin selleks valmis ja mul polnud külmaga ühtegi probleemi. Selle taha minul küll midagi ei jäänud," tunnistas Alev.

Oma esimestel olümpiamängudel osalenud Alev saavutas laupäevasel võistlusel 36. koha, 15+15 km suusavahetusega sõidus 33. koha ning 15 km klassikasõidus 35. koha.

"Need tulemused näitavad minu taset, järelikult selline see on. Ilmselgelt tulin ma rohkema järgi ja ma tean, et olen rohkemaks võimeline. Iga mees tuleb starti ja annab endast parima ja koht tuleb ka sellele vastavalt," hindas Alev oma olümpiadebüüti.