Rootsi kurlingumeeskond alistas tasavägises finaalis Suurbritannia

Rootslaste kangelaseks tõusis Niklas Edin, kes tõi Rootsile viimase võidu toonud punkti. Rootsi meeskonda kuulus lisaks Edinile ka Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren ja Daniel Magnusson.

"See on täiesti uskumatu. See on hullumeelne lõpp sellele turniirile. Nii poolfinaal kui ka finaal olid väga rasked kohtumised ja hästi mängitud," ütles Edin pärast võitu.

Hõbedale tulnud Suurbritannia kurlingumeeskond (Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Roos Whyte) tõi riigile esimese medali nendelt olümpiamängudelt.

Pronksmedali võitis reedel Kanada meeskond, kes alistas 8:5 USA.