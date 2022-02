Vana kuld: Sildaru unistas olümpiamängudest juba kaheksa aastat tagasi

"Kõige suuremad sihid on kindlasti olümpiamängud. Eks aeg näitab, kaugele ma siis jõuan ja kaugele ma minna saan," mõtiskles Sildaru juba 2014. aastal ERR-iga rääkides.

Nii kaugele siis neljapäeval oma 20. sünnipäeva tähistav Kelly Sildaru on nüüdseks jõudnud. Teisipäeval võitis ta Pekingi olümpiamängudel freestyle-suusatamise pargisõidus pronksmedali. Kaheksa aastat tagasi olümpiamängudest unistades ei osanud ta veel oma taset õieti hinnata.

"Ma ei ole võistlustel nii väga käinud. Kõik küll räägivad, et ma olen nii tubli, aga ma ise ei oska seda nii väga hinnata," arvas Sildaru toona oma tasemest.

Tänases pargisõidu finaalis tehtud 1080-kraadise pöörde ehk kolmekordse hüppe ümber oma telje kohta ütles Sildaru juba 13-aastasena, et see polegi väga keeruline.

"No tegelikult see on ainult vaimselt pisut raske. Kui sa oled selle juba selgeks saanud ja paar korda ära teinud, siis see pole enam väga raske. Võib-olla natuke peas kardad ja muretsed, kas ikka tuleb välja, võib-olla kukun, aga tegelikult pole vaja üldse nii palju muretseda," tõdes nüüdne olümpiapronks siis.

Laiema tuntuse saavutas Sildaru 2016. aastal kullavõiduga talvistel X-mängudel. 2019. aasta edukat hooaega kokku võttes ei arvanud sportlane, et enam nii hästi võiks kunagi minna.

"Ma arvan see on kindlasti olnud minu karjääri siiamaani kõige edukam hooaeg. Tõenäoliselt võib-olla et jääb ka. Ma arvan, et sama hästi tulevikus teha on väga raske," ütles Sildaru toona.

Teisipäevase olümpiapronksi järel tunnistas eestlanna, et on viimastel aastatel pidanud ületama tõepoolest palju murdepunkte ja raskusi, ent rõõm oli ülev.

Kes aga imestab, kust on tema vaprus tulnud, siis sellele oskas Sildaru vastata juba pea kümme aastat tagasi. "See vaprus tuleb lihtsalt koos trikkidega. Ei olegi midagi muud," ütles ta 2013. aastal.

Järgmisena võistleb Sildaru neljapäeval ehk oma sünnipäeval rennisõidu kvalifikatsioonis, finaal toimub päev hiljem.