Suter pikendas Šveitsi pidu, Goggia äsjasest kukkumisest hoolimata medalil

27-aastane Suter oli veel viimases vaheajapunktis teisel kohal, kaotades Goggiale 0,18 sekundiga, aga möödus konkurendist järelejäänud distantsiga ja tõi Šveitsi mäesuusatajatele mängude neljanda kulla.

"See on minu elu suurim unistus, nii et hetkel ma ei tea, mida öelda," lausus Suter pärast tuuleolude tõttu 30 minutit edasi lükatud võistluse lõpetamist. "Finišis ma ei olnud kindel, kas see oli hea sõit või mitte, sest mõnikord on mul tunne, et tuul on minu vastu ja siis jälle minu poolt ja samuti külje pealt. Täna ei olnud lihtne, aga nüüd olen superõnnelik."

Hetkel on mäesuusaprogrammis peetud kaheksa ala ja neist pooltel on kulla võitnud Šveitsi suusataja: naiste ülisuurslaalomis Lara Gut-Behrami, meeste kiirlaskumises Beat Feuz ja meeste suurslaalomis Marco Odermatt. Naiste neljast senipeetud alast on vähemalt pronks võetud kõigil.

Tähelepanuväärne on ka hõbedale tulnud Goggia saavutus. MK-sarjas võitis ta hooaja esimesest viiest etapist neli, aga vigastas kolme nädala eest Cortina d'Ampezzos kukkudes põlvesidemeid ja olümpia sattus ohtu.

Siiski näitas Goggia, et oli Pekingis löögihoos. "Ma andsin endast kõikvõimaliku. Ma olin oma sõiduga väga rahul," lausus itaallanna. "Lõpuks olen kohaga rahul, sest pärast kukkumist Cortinas ei olnud olümpia garanteeritud."

"See on suurepärane ja uskumatu medal, arvestades viimase 20 päeva konditsiooni. Ma leidsin endas imelise jõu ja liikusin omamoodi valguse käes. Mul on hea meel, et andsin endast täna kõik ja tänulik, et võitsin veel ühe medali. Olen enda üle õnnelik."

Kindlasti oli äärmiselt rõõmus ka 24-aastane Delago, sest MK-sarjas polnud ta varem kordagi kolme hulka jõudnud, kuigi sai eelmisel kuul Zauchensee kiirlaskumises neljanda ja Garmisch-Partenkirchenis viienda koha.

Neljandaks tuli sakslanna Kira Weidle (+0,71), viiendaks itaallanna Elena Curtoni (+1,00) ja kuuendaks šveitslanna Joana Hählen (+1,29).

Ameerika mäesuusastaar Mikaela Shiffrin piirdus 18. kohaga (+2,49), aga kiirlaskumine ei ole ka kindlasti tema tugevamate distsipliinide seas. Kokkuvõttes on Shiffrini senine olümpia olnud kehva: slaalomi ja suurslaalomi ta katkestas ning ülisuurslaalomis tuli üheksas koht. Üks võimalus vigu parandada tuleb veel alpi kahevõistluses.