Hein noppis oma võrgust kolm palli, Readingi fännid tormasid platsile

Hein viibis teist mängu järjest väravasuul kõik 90 minutit ja pidi võrgust korjama kolm palli: Coventry palluritest jõudsid tabamuseni Dominic Hyam (45+1. minutil), Michael Rose (47.) ja Ian Maatsen (65.).

Seitsmenda kaotuse järjest saanud Readingi viis 23. minutil juhtima Lucas Joao värav. 55. minutil lõi Andy Yiadom 2:2 viigitabamuse, aga vaid kaheksa minutit hiljem jäi kodumeeskond Junior Hoiletti teise kollase kaardi tõttu vähemusse.

150. sünnipäeva tähistanud Reading, kuhu Hein sel talvel laenati, jätkab 30 mängust kogutud 22 punktiga 24 meeskonna konkurentsis 21. kohal ehk edestab vaid Peterborough'd (20), Derby Countyt (18) ja Barnsleyt (17). Coventry on 44 punktiga 12.

Pärast mängu tormasid väljakule mitmed Readingu poolehoidjad, kes soovisid näidata oma arvamust olukorrast klubi peatreener Veljko Paunovicile. Nad jõudsid meeskonna tehnilisse alasse, kus peatati turvatöötajate poolt.

Paunovic ja hiinlastest omanikud pole meeskonna kehva käekäigu tõttu toetajate seas praegu just eriti populaarsed. Juba enne avavilet protestisid mitmed neist staadioni lähistel hõigetega "Me tahame Paunost lahti saada" ja "Me tahame oma Readingit tagasi".