Teisest voorust eemale jäänud Maltsev minestas enne võistlust

Kevin Maltsev hüppas esimeses voorus 126,5 meetrit, sai soorituse eest 113,6 punkti ning lõpetas suure mäe võistluse 37. kohal. Teise vooru pääses ainult 30 parimat, sealhulgas ka Artti Aigro.

"Varasematel kordadel näitasin, mismoodi ei tohi hüpata," naljatas Pekingi olümpial oma parima hüppe teinud Kevin Maltsev. "Eks võistlustel tuleb adrenaliin sisse ja energiat on rohkem. Võin öelda, et oli küll parim hüpe, aga see jääb veidi kripeldama."

"Ma pole hüpet otsa pealt näinud ja eks treeneriga pärast räägin, aga tundus kuidagi rapsiv, polnud sujuv. Tundus, et ots läks [tõukel - toim.] alt ja jäin veidi hiljaks. Ma esimesel hüppel panin liiga vara ja teisel korral mõtlesin, et nüüd panen hiljem, aga jäin vist liiga hiljaks," lisas ta.

Maltsev avaldas ka, et minestas enne võistlust. "Enne võistlust tegin lõuna ajal kerge une, kuid kui üles tõusin, siis panin pildi taskusse. Kukkusin õla ja käelaba katki. Õlal on sinikas, kus on kollane triip sees ja näppude vahelt on lõhki."