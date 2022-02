Suure mäe lõppvõistlusele pääsenud Maltsev: tegin oma ära

"Suusk libises täitsa hästi, kiirus tundus täitsa okei olevat. Hüppe kohta ütleksin, et see oli keskpärane. Ei olnud midagi halba ega head, tegin oma ära," rääkis Kevin Maltsev pärast võistlust.

"Ma pole mäega kuidagi sina peale saanud. See on üsna sarnane minu kodumäega, kus olen viimased kaks aastat treeninud, aga siin ei ole kuidagi seda head tunnetust saanud. Hüpped pole sujuvad, pigem nagu kangutamine," märkis Maltsev.

Neli aastat tagasi toimunud Pyeongchangi olümpiamängudel Maltsev suure mäe kvalifikatsioonis tulemust kirja ei saanud, kuna eestlane diskvalifitseeriti liiga suure suusasaapa tõttu.

"Ma ei hakka homse osas mingeid numbreid välja ütlema. Tuleb see, mis tulema peab. Olen rahul kui saan edasi, aga olen ka rahul kui teen lihtsalt hea hüppe. Peaasi, et ma endale valmistaksin rõõmu," tunnistas Maltsev.

Mille võrra loodab ta laupäevasel põhivõistlusel parem olla? "Ma arvan, et pean oma vigadega tegelema. Eriti see tehniline osa, tõukamine ja hoovõtu asend. Kui need on korras, siis tuleb ka meetreid juurde. Enne olümpiat sain treeningutel kirja päris head hüpped, sellised top 20 tulemused. Mine sa tea, äkki tuleb homme nii välja," muigas Maltsev.

Artti Aigro hüppas kvalifikatsioonis 117 meetrit, sai 102 punkti ja teenis 31. koha. Kvalifikatsiooni võitis norralane Marius Lindvik (135 m; 136,4 p).