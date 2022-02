Hiranole lumelauas kuld, legend White lõpetas oma viimase olümpia neljandana

PyeongChangis ja Šotsis hõbemedali võitnud Hirano läks oma viimasele laskumisele teisel kohal, kuid teenis siis 96 punkti, mis tõi talle ka võidu. Teisel kohal lõpetas parimal katsel 92,50 punkti kogunud ausraallane Scotty James ning pronksi sai šveitslane Jan Scherrer (87,25).

Neljandana lõpetanud White teenis teisel laskumisel 85 punkti, mis andis talle kokkuvõttes neljanda positsiooni. Kolmandal laskumisel sai ta kukkumise tõttu vaid 14,75 punkti. Pärast kukkumist kiivrit eemaldades sai ta pealtvaatajatelt suure aplausi ning sõitis aeglaselt finišisse, et oma lõpptulemust oodata.

Ajakirjanikele intervjuud andes olid ameeriklasel pisarad silmas ning ta ütles korduvalt, kui tänulik ta oma karjääri eest on.

"Ma ei ole tänase päeva pärast kurb. Pisarad on mu pärandi ja karjääri pärast, mille ma endast maha jätan," ütles ta. "On lihtsalt imeline näha seda järgmist põlvkonda."

"Ma soovisin, et oleksin oma viimase laskumise saanud puhtalt ära teha, aga mul oli millegipärast raskusi tagumise jalaga. Võib-olla oli see pinge, võib-olla lihtsalt kurnatus," lisas ta.

"Kõik mu kaasvõistlejad olid nii lahked ja paljud patsutasid mulle õlale ning ütlesid, et ilma minuta ei oleks see spordiala täna seal, kus ta praegu on. Ma tahan neid kõiki tänada, et nad mind toetasid ja lasid mul teha enda asja," lõpetas White.

White tuli rennisõidus esimest korda olümpiavõitjaks 2006. aastal Torinos, neli aastat hiljem õnnestus tal võitu korrata Vancouveris. Sotšis jäi ta esimesena medalita. PyeongChangi olümpial tegi White võiduga ajalugu – tegemist oli tema kolmanda rennisõidu kuldmedaliga ja ta on ainus sportlane, kes on lumelauasõidus ühel alal kolm kulda võitnud.