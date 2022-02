OM-i iluuisutamise medalitseremoonia lükati juriidilistel põhjustel edasi

Venemaa olümpiakomitee uisutajad võitsid esmaspäeval võistkondliku kuldmedali, hõbe läks USA-sse ning pronksmedali said jaapanlased.

Portaal insidethegames kirjutab, et viivitus on seotud Venemaa olümpiakomitee ja rahvusvaheliste dopinguasutustega.

"Tekkis lühikese etteteatamisajaga olukord, mis nõuab juriidilist sekkumist," ütles Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK-i) pressiesindaja Mark Adams, kuid ei avaldanud üksikasju.

"Me teeme kõik, et see olukord võimalikult kiiresti laheneks. Ma ei saa teile rohkem üksikasju anda," sõnas Adams ning lisas, et tseremoonia toimub esimesel võimalusel.

Rahvusvaheline Uisuliit ei ole teemat kommenteerinud.