Uustalu: enne starti tuli ikka värin sisse, aga õnneks see ei seganud

"Emotsioon on hea, täitsa positiivne, ma usun. Ma enda kohta tegin kõik selle ära, mis ma olen praegu vabatehnikasprindis suuteline sõitma," sõnas Uustalu intervjuus ERR-ile. "Ma olen tükk aega ikka päris jännis olnud selle vabatehnikaga, just tehnilist poolt on vaja veel hästi palju lihvida. Enesetunne oli hea, ma läksin endast kõike andma ning selle ma suutsin ära teha."

21-aastane Uustalu kinnitas, et rajal midagi varuks tal ei jäänud. "Lõpus isegi tundsin, et see kõrgus mängib minu jaoks ikka rolli, päris hapu oli ikka olla."

"Peale selle, et see on minu olümpiadebüüt, on see ka ka minu esimene suur tiitlivõistlus. Tegelikult on siit hea edasi minna, sest mind ootavad veel U-23 maailmameistrivõistlused Norras. Kui ma siin ei saa enda head tulemust ära sõita, siis äkki see näitab seda, et vorm on just tõusuteel, äkki siis suudan omavanuste MM-il teha selle ära, mida olen terve hooaja oodanud," mõtiskles Uustalu.

Tiitlivõistluste debütant tunnistas, et enne starti oli ka tugev võistlusnärv sees, kuid esitust see ei seganud. "Kolm tundi enne siia sõitu tundsin, et nüüd hakkab see värin tulema, nüüd on natukene jama. Veidi ikka hakkasin kartma, aga ma suutsin jääda rahulikuks, kuigi see oli väga raske! Õnneks see ei seganud," sõnas Uustalu.