Himma: üldiselt võib rahule jääda, kõige hullem polnud

"Pingega tulin ma toime, magasin hästi ja kõik oli super. Kindlasti on natukene harjumatu õhtul võistelda, varem pole sellist asja teinud. Ma arvan, et üldiselt võib rahule jääda, kõige hullem ei olnud," rääkis Himma intervjuus ERR-ile.

"Kui alguses siia sai tuldud, siis vaatasin, et see tõus peaks mulle sobima. Mulle on alati rasked rajad meeldinud. Siin sain eile [esmaspäeval] aga aru, et tegelikult lähevad maailma tipud seda tõusu Wassbergi stiilis [iga uisusammu saadab laugematel tõusudel paaristõuge keppidega - toim] üles ja ma teadsin, et see on just minu üks nõrkuseid. See nõuab palju jõudu ja juhtuski, et tõusudel, kus mina tahaks tõusuvarianti minna, siis teised läksid Wassbergi. Ma arvan, et sealt see vahe tuligi," rääkis eestlane.

Henri Roos sai parima Eesti mehena 41. koha ning andis oma esitusele viiepallisüsteemis hindeks nelja. Himma sõnul oli tema väärt nelja miinust. "Kindlasti oleks saanud paremini, kuid täna nii," tõdes Himma.

"Ma arvan, et olud on sellised ootamatud ja siin võib kõike juhtuda," lisas ta. "Endal kõige halvem olukord ei ole, kuid ikkagi on tase selline, et edasi ei saanud. Ma arvan, et 15 kilomeetrit tuleb selline kõva võitlemine ja ma olen kõva võitleja olnud, et äkki siis seal paremini."